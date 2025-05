Loodetavasti investeerivad Enefiti aktsiatega investeerimismaailma sisenenud inimesed kontole potsatanud raha edasi. See on Äripäeva esimene soovitus neile, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Balti börsil toimus läinud reedel tähtis sündmus – Eesti Energia pakkumise vastu võtnud Enefit Green i eksaktsionäride kontodele jõudis väga suur hulk raha, ühtekokku 180 miljonit eurot . Seda on Balti börsi poole aasta käibe jagu! Seetõttu oli reedel tavatult aktiivne börsipäev ning osa Enefiti rahast on juba edasi suunatud, kirjutasime. Lõviosa aga alles ootab oma saatust ning seega valitseb küsimus, mis sellest rahast saab. Kuhu see voolab?