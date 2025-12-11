Olgu siis see riigieelarve tugevas miinuses, aga…

Kolmapäeval võetakse vastu riigieelarve, mis kõige muu kõrval “ei jäta Reinsalule midagi”, nagu olevat kord kõlanud Kristen Michali valitsuse pressikonverentsil. Kas see päädib lähiaastail vältimatu maksutõusuga?
Riigirahanduse olukord ei luba ettevõtjate kindlustundel paraneda ja majandusel sellest võita. Kaitsekulude suurendamine peabki olema prioriteet, aga see tähendab, et riigi muid kulutusi tuleb kärpida, kirjutab Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter.
Maksupoliitilisi otsuseid ei tohiks teha heitlikult ja ainult ühe kitsa probleemi lahendamiseks, vaid süsteemselt. Järelikult on just nüüd, kui oleme maksurahus kokku leppinud, aeg küps sisukamaks diskussiooniks, kirjutab konsultatsioonifirma TUUM Consulting maksuekspert Kerly Randlane.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.