Tagasi ST Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu Tallinki kogemus näitab, et organisatsiooni areng algab juhist. Küsimus ei ole koolitustes, vaid enesejuhtimises – kas juht suudab muutustega kohaneda, ennast tundma õppida ja teisi sellesse protsessi kaasata.

Tallinkis ei käsitleta õppimist eraldi protsessina, vaid osana igapäevasest juhtimisest. See seab lati kõrgemaks eelkõige juhtidele, kelle roll ei ole ainult suunata, vaid ka ise pidevalt areneda. „Juhtidel on õppivas organisatsioonis äärmiselt oluline roll,“ ütleb personali ja kliendikogemuse juht Age Vanajuur, viidates sellele, et õppimine väljendub otsustes, tagasisides ja valmisolekus katsetada.

Juhi kompetents ei tähenda enam ainult erialateadmisi. Keskmesse on tõusnud enesejuhtimine – oskus oma reaktsioone, otsuseid ja arengut teadlikult suunata. Koolijuht Rita Juhanson, kes liitus aasta alguses haridusjuhtide praktikaprogrammi raames kolmeks kuuks Tallinki meeskonnaga, kirjeldab seda muutust isikliku kogemuse kaudu: „Kõigepealt areneb inimene ja siis alles roll temaga koos.“ See eeldab juhilt teistsugust hoiakut probleemidesse. Talendijuhtimisettevõtte Fontes PMP juhatuse liige Piret Jamnes rõhutab, et edukad juhid ei väldi ebamugavust, vaid tegutsevad selle kaudu. „Väljakutsed ei pidurda, vaid käivitavad lahenduste otsimise,“ ütleb ta.

Lisaks enesejuhtimisele on võtmetähtsusega kohanemisvõime ja koostööoskus. Kiiresti muutuvas keskkonnas ei tööta staatilised rollid ega valmis lahendused. Saates räägitakse ka sellest, kuidas mentorlus ja sektorite ülene kogemus aitavad juhil ennast paremini mõista ning seeläbi ka organisatsiooni teadlikumalt juhtida.