Metallitööstus Raintar TP tahab ka tulevikus olla paindlik väikefirma

"Väikestel ja keskmistel ettevõtetel on palju eeliseid võrreldes suurtega, meie ei tahagi väga suureks saada,“ ütleb terasest kipsplaadi- ja ripplaekarkasside tootmisele spetsialiseerunud ettevõtte Raintar TP OÜ juhatuse liige Tiit Palling. Eesti kapitalil põhinev lehtmetalli müügi ja töötlemisega tegelev ettevõte tähistab tänavu 2. juunil oma 20. tegutsemisaastat.

Palling meenutab, et ta nägi 1990. aastal Soomes valgusreklaamide valmistajana-paigaldajana töötades, kuidas vaba turumajandus toimib. „Minu tuttavad asutasid Eestis tol ajal keldripoode, sain aga Soomes aimu, et selline ettevõtlus pole eriti jätkusuutlik ja kui 1991. aastal Soomest tagasi Eestisse tulin, siis hakkasin Soomes nähtud rullplekist topeltvaltskatuseid paigaldama.

Ehitusmees sai 1991. aastal toona tundmatu spordikuulsuse visast tööst indu

Üks Tiit Pallingu esimesi suuremad töid oli Kalevi spordihalli kõrval oleva spordimaneeži, mis oli suurem kui jalgpalliväljak, plekk-katuse ehitus. Seal nägi ta igal hommikul, et üks hästi järjepidev noormees teeb kogu aeg trenni – hommikul ja õhtul ja nii iga päev. See oli tulevane 10-võistluse olümpiavõitja, sellel ajal veel üsnagi vähetuntud. Sellise järjepideva visa töö jälgimine oli endalegi suureks inspiratsiooniks ning nagu hiljem selgus - viibki sihile.

Raintar TP OÜ juhatuse liikmed Rein Palling (vasakul) ja Tiit Palling. Foto: Julia-Maria Linna

Oma ettevõttega alustades oli põnevaks tööks ka Eesti panga katuste renoveerimine koos kiltkivist torniga. Torni otsa sai, ca 30 meetri kõrgusel tuulekäes tuletõrjeauto korvis kõikudes, asetatud kuldmuna koos vapilõvikujulise tuulelipuga. Kuldmuna sisse sai pandud tulevastele põlvedele avastamiseks peotäis Eesti krooni münte. Estonia pst läbi sõites viskan alati pilgu tuulelipule, see on minule oluline „maamärk”.

"Oma ettevõtte arendamisel oleme võtnud sihiks liikuda ehitamiselt ise tootmisele. Ehituses on rahavood väga ebastabiilsed, muudkui ehitad ja kui midagi valmis saad, siis alles saad tasu. Ehituse rahavood on väikeettevõtja jaoks nagu Ameerika mäed. Suurematel ehitusfirmadel olid toona veel ka pikad tähtajad arvete tasumisel, mis teevad laekumised veelgi hüplikumaks.“

Rendipindadel tegevust alustanud ettevõte peab oma arengus tähtsaks sammuks 2000. aastal toona hiiglaslikuna tundunud 2,4 miljoni krooni (0,15 mln euro) suuruse pangalaenu eest Soomest toodud esimeste plekivaltsimise tootmisliinidesse investeerimist ning sealt edasi ka oma tootmishoone ostmist 2003. aastal, selleks oli Dvigateli endine amortiseerunud puidutsehh. Peale poolt aastat ümberehitustöid sai sisse kolitud ning seal tegutsetakse tänaseni.

"Ülemiste City kiire kasv ja tooteportfelli laienemine on tänaseks tinginud juba siiski ruumikitsikuse ning juurde on ostetud uued tootmispinnad. Järjest karmistuvate seadustega ehitussektoris on oluline kõik sammud pikalt ette läbi mõelda ja dokumendid korras hoida,“ ütleb juht.

Kvaliteedinõuete pidev karmistumine ongi tänase päeva tootmisvaldkonna pidev teema. „Kui ettevõte ei suuda tõestada, et tema toode vastab kõikidele normidele, pole ta kiirelt enam konkurentsis. Nõuete täitmine eeldab pidevat ja väga intensiivset koolitusprogrammi, uute ja kaasaegsete tehnoloogiate kaasamist ja valmisolekut paindlikuks tootmiseks.“

20 aastat plekitoodete rätsepalahendusi

Ettevõtte alustas topeltvalts-plekk-katuste ning vihmaveesüsteemide valmistamise ja paigaldamisega, seega võib öelda, et ollakse juba 20 aastat pakkunud klientidele plekitoodete rätsepalahendusi. Täna tuleb juba enam kui 70 protsenti käibest oma toodetud teraskarkasside müügist, mis on tuntud kaubamärgi Rae Profiil all. Ka eksporti on firma arendanud ja ligi kolmandik toodangust eksporditakse kohaliku partneri kaudu Soome, Rootsi ja Norra turule. "Raintar TP OÜ püüab olla paindlik – kiiresti reageerida nii muutuvatele turutingimustele kui ka klientide erisoovidele,“ kommenteerib Palling.

"Meie töö ei tähenda ainult jooniste järgi tootmist, vaid pikaajalisele kogemusele tuginedes ka efektiivseima lahenduse pakkumist. Enamik meie töötajaid on pikalt ettevõttes töötanud ning meeskonnas on suurepärane koostöövaim,“ ütleb juht.

"Meil pole kunagi olnud ambitsiooni olla turuliider käibenumbrite mõistes, vaid pigem väärtuslik partner neile klientidele, kelle väärtushinnangud ühilduvad meie omadega. Nendega, kes soovivad oma tööd teha võimalikult hästi. Oleme kindlad, et vaid nii suudame olla jätkusuutlikud ja arenguvõimelised. „Eks tegijatel ikka juhtub – kas muutub projekt või on tehtud valearvestus kogustega, aga meie kliendid teavad, et neid ei jäeta oma muredega kunagi üksi – oleme ka laupäeval tööle tulnud, et kedagi hädast välja aidata. Sõnapidamine on meil auasi,“ märgib juht.

Raintar TP suurim investeering 2018. aastal oli uus ja tänapäevane ribastusliin. "Oleme igati avatud innovatsioonile ja tänavu üritame luua ka innovaatilisi lahendusi kips- ja ripplaekarkasside tootmiseks koostöös EASiga.

Professionaalne ja pikka aega kokku töötanud meeskond

Küsimusele, kuhu tuntud hoonetesse ka Raintar TP toodetud karkasse paigaldatud on, vastab Palling, et neid on igal pool.

"Tavainimestele ütleb vast kõige rohkem see, et kõikides suuremates Tallinna kaubanduskeskustes on erinevate poodide kergkonstruktsioonid – vaheseinad ja ripplaed ehitatud nende toodetud teraskarkassidele – näiteks vastvalminud kaubanduskeskuses T1, samuti Rocca al Mare kaubanduskeskuses. Kristiine kaubanduskeskuses ja ka Ülemiste kaubanduskeskuses,“ ütleb juht. Ta toonitab siiski, et nemad on ärilt ärile suunatud firma ja teeme koostööd paljude suurte ja väiksemate edasimüüjatega. Meie tooteid müüb mahuliselt kõige enam Bauhof Group AS.

"Raintar TP tugevuseks on professionaalne ja pikka aega kokku töötanud meeskond, kvaliteetne kaup, pikaajalised head suhted nii kauba tarnijatega kui ka püsiklientidega.“ Juhi sõnul pakutakse väga laia valikut tooteid ning pole haruldane ka selliste kaupade tarnimine, mida vaid korra kümne aasta jooksul küsitakse.

Täna tegutseb ettevõttes igapäevaselt üle 20 töötaja. Suur enamik neist on töötanud firmas üle 15 aasta. Küsimusele, mida peab Palling ise kõige olulisemaks inimeste juhtimisel, et tiim töötaks kokku pikka aega, vastab Palling, et tema jaoks on kõige olulisem harmoonia nii töö kui ka eraelus. "Igal pool ei pea vastuvoolu ujuma. Vahel on õige otsus ka vooluga kaasa minna. Raftingul näiteks on peamine reegel, et puhkad sirgel ja rahulikul veel, aga kui on kärestik või pööre, siis tuleb mitme eest rabada, suunda muuta ja vaeva näha, et mitte vastu kallast või kivi põrutada. Kriitilistes olukordades on iga liikme panus oluline. Mina kogun jõudu ja värskeid ideid väikesema seltskonnaga maailmas matkates, olen läbi käinud Hiina müüri metsikumad rajaosad ja ümber Jaapani Fuji mäe. Fookust aitab hoida mul ka purjetamine, kus on oluline protsessi nautimine.“

Palling on südamest tänulik kõigile oma töötajatele ja koostööpartneritele – nii praegustele kui ka endistele, kes on loonud võimaluse selleks, et Raintar TP OÜ saab tänavu oma 20. sünnipäeva tähistada.