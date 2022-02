Aktors meelitab mõnusa töökeskkonna ja põnevate projektidega!

X-tee meeskond aastal 2016 Foto: Egert Kamenik

Aktors on 15aastase kogemusega IT-ettevõte, mille põhilisteks tegevusaladeks on e-riik, finantsvaldkonna lahendused, justiits- ja kaitsetööstus. Ettevõte võib sama uhke kui oma töövõitude üle olla ka ses osas, et töötajatele pakutakse meeldivat keskkonda. Nii head, et tööjõu voolavus on väiksem kui riigi keskmine ja mitmed inimesed tegutsevad siin loomisest saati.

Juhatuse esimees ise on muuseas üks neist. Aleksander Reitsakas peab edu saladuseks seda, et alati ei käituta tingimata esmajärgus ainult ärilisi eesmärke silmas pidades „Oleme üritanud ausad olla ja inimlikult käituda,“ nendib mees. „Isegi kui mõni aeg oleme raskes seisus, siis meie esimene valik ei ole kokkuhoid töötajate pealt, vaid ikka otsime varianti, kuidas saaks ühiselt edasi minna. Isegi kui see firmale mingis mõttes on vähem kasulik.“

Samas on Reitsakas kindel, ilma olemasolevate töötajateta poleks ka Aktorsi edulugu. Ettevõte on suurepärane näide selle kohta, kuidas inimlik suhtumine tööandajana võib teele küll pisikesi konarusi tuua, kuid laias laastus on see õige ning tasub ennast pikemas perspektiivis kindlasti ära. Tänapäeva kiirete vaheldustega maailmas on säärane vaatepunkt kahtlemata erandlik ning mõistlikke tööandjaid otsitakse taga lausa tikutulega.

Eks sama kehtib muidugi ka mõistlike töötajate leidmise suhtes, muheleb ettevõtte juht, keda kuluaarides üheks meie e-riigi esiisaks nimetatakse. Nimelt on Aleksander Reitsakas muu hulgas olnud Eesti riigi andmevahetusplatvormi X-tee esimene projektijuht. „Eks neid isasid ole ikka mitmeid, ehk võib mind nimetada üheks neist,“ naeratab Reitsakas tagasihoidlikult ja naaseb töötajate teema juurde ja nendib, et eriti otsitakse hetkel front-end inimesi.

3 fotot Osaühingu Aktors asutamine 2006. aasta detsembris (galerii)

Aeg läheb edasi

Põhilised tehnoloogilised keeled ettevõttes on Java ja .Net ja front-end tehnoloogiatest Javascript raamistikud. Aga kui oskused kõrvale jätta ja muudest omadustest rääkida, siis on olulised iseloomujooned sellised, mis kõlavad tavaliselt, kuid ei ole ikkagi just liiga lihtsasti leitavad. „No kindlasti peaks meie töötaja olema kohusetundlik ja õpivõimeline. Ning uudishimulik!“ Praegu on suudetud nimetatud omadustele vastav kaader kindlustada, kuid ruumi jagub ka uutele tulijatele.

15 aastat on ühe ettevõtte jaoks korralik ajalugu. Ettevõtte valdkonnas on selle ajaga meeletult muutunud. Tehnikat ei anna võrrelda, tarkvara samuti. Samas jõuame siiski tagasi töötajate juurde. „Tulemas on uus põlvkond, kes kasutab teisi meetodeid, teisi tööriistu, läheneb erinevalt,“ mõtiskleb Reitsakas. „Vanema generatsiooni omandatud haridus ja see, mida täna koolis ITs õpitakse, on paljuski teine. Aga aeg on edasi läinud ja see on ka üks väljakutse, mis meil firmas, et ajaga kaasas käia ja omavahel ühildada noorte ja juba kogenud arendajate nägemus. Uusi tulijaid meil on, aga kuna tarkvaraarenduses ei saa ilmselt kunagi töö otsa, siis ruumi jagub alati. Pidevalt oleme Java ja .Net tegijate otsingul ning aeg-ajalt läheb tarvis ka muid rolle.“

Aktorsi tegevjuht Aleksander Reitsakas 2020 veebruaris Jaapanis, kui sõlmiti Planetwayga koostöömemorandum. Foto: Planetway

Töötajate tagasiside on oluline!

Aktorsis jälgitakse töötajate meeleolu ja soove jooksvalt. Hiljutisest tagasiside küsitluse tulemustest nähtub, et juhtkonda osatakse hinnata. Tihti tuuakse välja toredat kollektiivi ja ka seda, et juhtkond on sõbralik. Inimesed ei karda näiteks ülemuse jutule minna. „Sass ei ole nagu hirmuäratav tegelane. Kõik saavad omavahel hästi suheldud ja keskkond on toetav,“ nendib üks töötaja ja juba kommentaari toon annab edasi mõnusalt humoorikat sisekliimat. Pole ju palju kohti, kus juhti hüüdnime järgi tuntakse.

Aktorsi kollektiiv räätsamatkal 2021. aasta novembris Foto: Erakogu

Paindlik tööaeg ja arengut toetav keskkond on samuti punktid, mida tagasisides mainitakse. „Aktorsi juhid on arusaadavad algatajatele ning hea meelega on nõus kasvatama enda spetsialiste – annavad võimaluse alustada IT karjääri ning omandada vajalikud oskused järgmiste väljakutsete vastu võtmiseks,“ on keegi arvamust avaldanud.

Töötajatele meeldib ka see, et töökorraldus on mõistlikult rahulik ja õhkkond sõbralik.

3 fotot © Rene Jakobson / [email protected] Foto: Rene Jakobson

Suured kliendid toovad põnevaid projekte

Positiivset äramärkimist on leidnud ka tõik, et töötada saab mitmete suurte ja oluliste projektide juures. Põhilisteks sihtregioonideks on ettevõttel hetkel Euroopa ja eriti Skandinaavia ning Lähis-Ida. Seinast seina, seega vaheldusest puudust ei tule. Aktors on tööde teostamiseks usaldusväärne partner nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. On suudetud läbi viia väga suuremahulisi projekte.

„Olen uhke selle üle, et saame põhimõtteliselt hakkama iga probleemi lahendamisega, millega meie juurde tullakse,“ rõõmustab Reitsakas, kelle veetav ettevõte on osalenud ka koostööprojektis, mille raames loodi tarkvara NATO-le. „Mõnikord võib keerukate ülesannete lahendamine veidi aega võtta, aga oleme selleks suutelised!“

Sulaymaniyah' kohtumaja Kurdistanis, kus Aktors on teinud kohtute digitaliseerimise projekti. Foto: Tõnis Mäe

Ja tõesti, ettevõtte ajalugu räägib enda eest. Aktors on koos partneritega näiteks välja töötanud kohtute infosüsteemi Iraagi Kurdistani regioonis ja selle projekti eelarve kasvatas ettevõtte käibe mitmekordseks! „Oli selline suur tükk küll!“ meenutab Reitsakas üht markantseimat projekti, kuhu kaasati ka mitmeid teisi Eesti IT-firmasid.

„See oli kohe nii suur tükk, et ta tahes tahtmatult mõjutas ka kõike muud firmas. Väike muudatus projektis oli suur muudatus firma jaoks. Aega läks oodatust kauem, kuid siiski õnnestus meil see projekt lõpuni vedada, kuigi oli kuulda, et Kurdistan ja Iraak, üldse araabia maailm, on kohad, kust viimast makset tavaliselt kätte ei saa. Aga me saime!“

Kui juhatuse esimehe Aleksander Reitsakase käest küsida, kas 15 aastat tagasi Aktorsit alustades plaaniti sellist tulevikku nagu täna on, siis tõdeb mees muigamisi, et see plaan küll täitunud ei ole. „Alguses mõtlesime, et nelja aastaga on käive 30 miljonit ja siis oleme kõik kuningad! Aga no siiamaani me seda plaani täitnud ei ole." Foto: Rene Jakobson

Ootamatu eriprojekt

Kui Aktorsil täitus 10 tegevusaastat, siis üllatati ootamatu eriprojektiga ning ettevõte andis koostöös Eesti džässmuusikutega välja albumi „Estonian Jazz Meets Opera“. Mõte, et ooperilugudest valmiksid džässivõtmes arranžeeringud, tuli ühelt töötajalt ja muusik ning helilooja Ain Agan kiitis mõtte kohe heaks. Aini eestvedamisel ja koostöös Eesti silmapaistvamate džässmuusikutega valmiski omanäoline heliplaat ning selle eriprojektiga soovis Aktors meeles pidada oma häid sõpru ja koostööpartnereid, et kutsuda üles kiire elutempo juures korraks aega maha võtma ja kvaliteetset muusikat nautima.

Eriprojekt "Estonian Jazz meets Opera" Foto: Rene Jakobson

Tarkvarafirma jaoks oli see väga omapärane, kuid samas huvitav projekt, korraks vaadata hoopis teise valdkonda. Kui toona peeti maha ka suurejooneline sünnipäevapidu, siis pandeemia olukorrast tingituna seekord suuri plaane pole ja kui olukord lubab, siis tähistatakse soojemal ajal töötajate keskis.