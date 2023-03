Pelle Kaubamaja 30: Põltsamaa pisikesest poest kasvas välja uhke külalistemaja ja pubi

Kui 1993. aastal Põltsamaa linnas rõiva- ja jalatsikauplus Pelle uksed avas, ei osatud ilmselt mõeldagi, et kolmkümmend aastat hiljem ikka tegutsetakse ning kaunist Carl Schmidti-nimelist külalistemaja ning Hullava Naise pubi veetakse. Julgelt ja järjekindlalt tegutsedes on jõutud 2023. aastasse, kus juubeli tähistamiseks ning klaaside kõlistamiseks põhjust rohkem kui küll jagub.

Carl Schmidti maja (OÜ Pelle Kaubamaja) omanikeks ja asutajateks olid 1993. aastal Ülle Saksniit ja Viljar Päivil. Märtsi lõpus 30 aastaseks saanud ettevõte, mis tegeleb toitlustamisega restoranis ja pubis, pakub ka majutust ja ruume seminaride korraldamiseks.

„29. märtsil 1993 alustasime väikese rõiva- ja jalatsikauplusega äärelinnas ja liikusime sealt aasta hiljem kesklinna, võitsime rendikonkursi Soomes elava Ivar Lillaku majas. Soovisime sinna rajada 2-korruselise kaubamaja, aga hoone tuli enne varemetest üles ehitada, sest alles olid vaid müürid ja katus,“ meenutab OÜ Pelle Kaubamaja omanik ja Carl Schmidti külalistemaja perenaine Ülle Saksniit algusaegu.

Täna oma äridega alustavatele noortele ütleb Saksniit omale kogemusele tuginedes, et esimestel tegutsemisaastatel mingit puhkust oodata ei tasuks. „Me tegutsesime seitse aastat jutti nii, et ei puhanud üldse. Vaba oli vaid pühapäev. Ma ei tea, mida täpselt mu äripartner Viljar Päivil tegi, aga minul olid siis ka kodutööd, sest olin lisaks ka kolmeaastase lapse ema. Samas oli see kõik meeldiv ja mõnus tegutsemine, et kesklinn ja oma töökoht ruttu kauniks saaks ning aeg lihtsalt kadus kuhugi“, räägib Ülle.

8 fotot Fotod minevikust: aastad 1994-1997 (galerii).

Samm sammu haaval uute ettevõtmisteni

1997. aastal avanes võimalus osta ära kaubamaja kõrval asunud kahe hoonega krunt, kus täna tegutseb ja ootab külastajaid Carl Schmidti külalistemaja ning Hullava Naise pubi . „Kaubamaja pidasime kümme aastat, paralleelselt hakkasime Kesk 4 ruumides aga Põltsamaa suurimat toidupoodi pidama ja seda üheksa aastat järjest. Sel ajal olime kesklinna kolm tähtsamat maja, mis ruutmeetritelt ca 1900, renoveerinud ja olime kesklinna nö taasloojad. Kaasasime osanikke. Kui aga suured kaubandusketid Põltsamaale tulid, polnud sel enam mõtet – väikeettevõtja ei saanud siis ja ei saa ka praegu gigantidega võidelda. Põltsamaal kinnitasid pooleteise aasta jooksul kanda Selver, Maxima, Säästumarket ja Konsum. Plaanid tuli plaanid ringi teha ning alustasime hoopis restoraniga ja 2007. aastal hakkasime tuba toa haaval teisele korrusele külalistemaja välja ehitama,“ sõnab Saksniit.

Carl Schmidti külalistemaja asub Põltsamaa südames. Kompleksi kuulub külalistemaja koos Hullava Naise pubiga. Schmidti maja on ajalooline hoone ja nimi Carl Schmidt pärineb kunagiselt alevivanemalt, kes tegutses Põltsamaal erinevates valdkondades: ta võttis osa Põllumeeste seltsi tegevusest ja tema algatusel veeti isegi 1000 puuda õlleotri Peterburi õllevabrikusse. Ta varustas ümbruskonda metsasaadustega. 1891. aastal asutas Schmidt Uue-Põltsamaale villaketruse, kangakudumise ja värvimise töökoja, peagi ehitas aga suure silla juurde kangakudumise, villaketruse ja värvimise vabriku. Siinsamas asus ka esimene Põltsamaal asuv reaal-koolimaja. Hoones on tegutsenud ajaleht Põltsamaa Teataja, siin olnud haigla, hotell ja söökla. Täna asub esimesel korrusel kohvik-restoran, kus pakutakse maitsvaid roogasid kuni sajale inimesele, teenindatakse seminare, pakutakse päevatoite ja kaetakse peo- ning peielauad. Teisel korrusel asuvad majutusruumid. Hullava Naise pubi võõrustab külalisi aastast 1999 ning mahutab mõnusalt olema kuni 70 inimest. Pubi interjööri ilmestavad kunstnik Erki Evestuse pildid nägemusena Eesti naisest – sellest ka pubi vallatu nimi.

4 fotot Tänapäeval on Carl Schmidti külalistemajas ühtekokku 24 tuba, kuhu paaridena mahub ööbima 48 inimest, kuid kus mõnusalt peatunud ka 80 pidulist või lastelaagri külastajat (galerii).

„Carl Schmidti külalistemajas on valida kolme klassi toa vahel – economy toas on wc ja dušš ühiskasutusega, standardtoas on wc ja dušš ruumis sees ning superioris samuti, lisaks lai voodi ja peenem mööbel, SAT-televisioon,“ tutvustab perenaine hoone majutusvõimalusi.

Külalistemajas on võimalik tähistada nii sünnipäevi, pulmi kui ka töised seminare ning koolitusi. „Kõik nüansid saab meiega läbi rääkida ja oleme paindlikud. Meie ettevõtte laenud said tasutud 2019. aastal, saame pakkuda parimaid majutushindu,“ sõnab Ülle Saksniit. Selleni, et kinnisvara enam pangale ei kuulu ja ise kõige omanik ollakse, on läinud aega ja tehtud palju tööd. „1993. aastal esimest kauplust ostes võtsime laenu. Ajad olid siis teised ja saime kahe vana auto peale sellise summa, mis võimaldas meil eelmiselt omanikult varad ära osta.“

Täna oma äriga startivad noored peavad vanade autode asemel pangaga läbi rääkima asudes kasutusele võtma ilmselt teised mõõdupuud. „Meil on perefirma. Külalistemaja on minu toimetada, Hullava Naise pubiga tegutseb mu äripartner ja elukaaslane Viljar, Schmidti restoranis tegutsevad 2022. aasta novembrist meie noored,“ selgitab Ülle.

