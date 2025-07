Tagasi 11.07.25, 19:20 Hõbeda hind saavutas enam kui kümne aasta rekordi Reedel tõusis hõbeda hind tasemele, mida pole nähtud 2011. aastast saadik, peegeldades pingelist olukorda nii USA kui ka Londoni turul.

Hõbeda hinna tõus on sel aastal ületanud kulla hinna tõusu.

Foto: Sven Hoppe/dpa/Scanpix

Hõbeda hind tõusis reedel 1,6% ja jõudis 37,59 dollarini untsi kohta, mis on kõrgeim tase 2011. aasta septembrist saadik. USA hõbeda futuurid kerkisid veelgi kõrgemale, kusjuures jõudis septembrikuu futuuride hind 38,46 dollarini untsi kohta. Nii suur hinnavahe on ebatavaline, kuna tavaliselt kaob see kiiresti arbitraaži kaudu, kirjutas Bloomberg.