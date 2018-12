Nvidiast sai kaupleja Alex kasumiga tulema. Foto: EPA

Sulgesin veel ühe positsiooni. Nvidia aktsiad tõid 0,6 protsenti

Ameerika Ühendriikide ja Hiina juhtide kohtumise põhjustatud eufooria kulminatsioon on läbi.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 114,30 eurot. Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Indeksid tõusid eile kindlalt ning jõudsid novembri tipuni. Viimane tipp saavutati novembri alguses Föderaalreservi istungi ajal. Olin kindel, et selline olukord kaua kesta ei saa ja aeg on osa positsioone sulgeda. Erakorralised sündmused mõjutavad üldjuhul turgusid vaid hetkeks.

Sellised erakorralised sündmused on tavaliselt seotud tulemuste avalikustamisega või kohtumistega, kus sõlmitakse (olulisi) kokkuleppeid. Pärast selliseid sündmusi elab turg nii-öelda oma elu edasi. Tasub ära märkida, et Donald Trumpi Ja Xi Jinpingi plaanitavad kokkulepped lekkisid ajakirjandusse juba umbes nädal tagasi. Mida ma teha otsustasin?

Sulgesin positsioonid, mis olid:

a) pikad (ostutehingud),

b) kasumis (positsioone sai sulgeda kasumiga).

Mul oli avatud Nvidias (NVDA) pikk positsioon ja turuneutraalne positsioon Nasdaqi ja Dow Jonesi indeksite vahel. Nvidia osalise sulgemise tegin reedel. Ülejäänud positsiooni sulgesin eile ning teenisin kasumit 0,61 protsenti (deposiidilt arvestatult). Mulle tundus, et turuneutraalse tehingu (Nasdaq – pikk positsioon, Dow Jones – lühike positsioon) sulgemiseks pole veel õige aeg. Kui turg jätkab kasvamist, siis hinnavahe kahe indeksi vahel peaks kahanema. Sellisel juhul oleksin rahul, et sulgesin ainult ühe positsiooni. Juhul kui turg peaks liikuma alla, oleksin samuti rahul, et olen sulgenud vähemalt mõned pikad positsioonid. Peaasi, et spekulandid säilitaksid rahu!

Foto: Kaupleja Alex

Analüüsin järgnevalt detailsemalt oma Nvidia tehingut. Tegin ostutehingu pärast Nvidia tulemuste avalikustamist, mis valmistasid investoritele pettumust. Mulle tundus, et tulemuste negatiivne mõjutaja on videokaartide nõudluse vähenemine krüptokaevandajate hulgas.

Esimese tehingu tegin kohe turu avanemisel pärast tulemuste avalikustamist. Võrreldes eelmise päeva sulgemishinnaga oli aktsia hind avamisel 19 protsenti kukkunud. Tehingu avasin osaliselt, kuna paanika tõttu arvasin, et aktsia hind võib veelgi langeda. Seega avasin viimased ostutehingud soodsama hinnaga kui esimese tehingu. Täpsemalt öeldes olid hinnad 10 ja 24 dollarit odavamad. Tegin kokku neli ostutehingut hinnaga: 163,60; 162,50; 153,86 ja 139,42 dollarit. Sulgesin positsiooni keskmise hinnaga 170,22 dollarit. Ma ütleksin, et tegemist oli hea tehinguga!

Järgnevatel päevadel jälgin, mis turgudel toimib, kuni tekib uus idee ja turg pole saavutanud veel kindlat suunda.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex