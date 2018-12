Taas kasumiga suletud positsioon. Otsin uusi ideid!

Mulle tundub, et järgneval kuul pean keskenduma rohkem turuneutraalsele strateegiale. Põhjus peitub selles, et ma pole veel täielikult aru saanud, kas turgudel domineerivad karud, keda on küll vähemaks jäänud, või pullid, kelle osakaal on endiselt väike.

Staarinvestor Warren Buffetti näoga kokakoolapudel Hiina supermarketis. Coca-Cola-sugused vana majanduse ettevõtted jäid börsiraputustest valdavalt puutumata. Foto: AP/Scanpix

Kolmapäeval sulgesin turuneutraalse positsiooni väikese kasumiga (0,33%). Samal ajal tundub, et turg pakub mulle juba uut võimalust ja palju parema hinnaga, kui võrrelda positsiooni sulgemishinda.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 145,42 eurot

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Sulgesin NASDAQ-Dow turuneutraalse positsiooni. Pikk positsioon oli võetud NASDAQi indeksi futuuriga ja lühike positsioon Dow Jones indeksi ETFiga. Ootasin hinnaerinevuse kasvu nii-öelda uue majanduse (NQ100) indeksi ja vana majanduse indeksi (DJI 30) vahel. Kahe indeksi hinnavahe on läinud viimasel ajal natukene kitsamaks ja põhjus on täiesti loogiline. Investorite hirm sundis loobuma riskantsematest varadest ehk uue majanduse ettevõtte aktsiatest. Vana majanduse ettevõtted, nagu McDonald's, Coca-Cola ja Caterpillar, ei kukkunud nii palju.

Foto: Kaupleja Alex

Seniks, kui turud kord langevad ja siis jälle tõusevad ning on raske kindlaks määrata trendi, on mul mõistlikum jätkata turuneutraalse strateegiaga. Ma lubasin endale, et ei osta lähitulevikus midagi ning jätkan keskendumist hinnavahe erinevustele. Turgudel on küll palju müra, aga olenemata sellest ei kavatse ma lõpetada uute ideede otsimist!

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex