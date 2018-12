Kaupleja Alex: indeksite kollaps ei mõjutanud minu kontot

Tundub, et lõpetasin õigeaegselt väärtust kaotavate aktsiate ostmise.

Kaupleja Alex jäi paanikamüügist puutumata.

Olen rahul, et endiselt on avatud Venemaa ETFi lühike positsioon, turuneutraalsed positsioonid ning kütuse pikk positsioon. Väga väikese kahjumiga olin sunnitud sulgema Electronic Artsi (EA) pika positsiooni, kaotades 0,17% oma panusest.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 126,69 eurot. Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Üldiselt on strateegilise plaani koostamine lühiajaliste tehingute kauplejatele sama oluline kui pikaajaliste investeeringute tegemisel. Tähtis on aeg-ajalt rohkem globaalsel tasandil mõelda.

Eelmisel nädalal kirjutasin, et praegu ei keskendu ma ostutehingutele, vaid pigem turuneutraalsete positsioonide võtmisele. Tõsi, kaaluda võiks lühikese positsiooni võtmist ning müügitehinguga püüda edasiselt kukkumiselt kasu teenida. Kahjuks ei ole mul praegu piisavalt enesekindlust, et sellist strateegiat rakendada. Spekulandid teevad tihti tagasiostmisel vigu ja seega jätan lühikesed positsioonid avamata.

Standard & Poor's 500 indeks on saanud kõvasti räsida.

Mis toimus turgudel eile? Standard & Poor's 500 indeks murdis läbi 2600 punkti tasemest ja on jõudnud uuele tugevale toetustasemele (support) 2530. Usun, et see tase on veelgi võimsam ja suudab pakkuda turule paremat tuge ja anda nii-öelda tõuke uue aasta ralliks.

Eilne kollaps turgudel on teinud detsembrist kõige kehvema kuu esimest korda pärast 1930. aastate suurt depressiooni. 1931. aasta detsembris kaotasid indeksid pea 15% oma väärtusest. Praegu on Ameerika Ühendriikide suurim indeks Standard & Poor's 500, mis peegeldab 500 suurima USA ettevõtte olukorda, kukkunud peaaegu 8%.

