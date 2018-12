Mäng Moskva börsil jätkub

Indeksid üle maailma teevad kukkumises uusi rekordeid. Kuid Venemaa börs peab vastu – on aeg panuseid teha!

Venemaa börs Foto: Sputnik/Scanpix

Langenud on nii Saksamaa DAX kui ka Ameerika Ühendriikide S&P 500. Iga päev turgudel toob kaasa uusi madalpunkte ning indeksite praegused tasemed on jõudnud juba eelmise aastalõpu tasemete lähedale. DAX oli viimati sellisel tasemel koguni 2016. aasta detsembris.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 106,35 eurot.

Käesolev detsember tundub olevat Ühendriikide S&P 500 jaoks viimase kümne aasta kõige hullem kuu. Mingil põhjusel pole madalpunktid veel Venemaa turule jõudnud. Minu lühikene positsioon RSX ETFiga on nüüd muutunud väga oluliseks. Kui Venemaa turud saavad ülejäänud maailmast inspiratsiooni ja nafta hind jätkab langemist, võib minu avatud positsioon tuua paar protsenti kasumit.

Ühe osa positsioonist ma juba sulgesin, sest RSX on pea ja õlad formatsioonis (head and shoulder) kaelajoonest (neckline) natukene madalamal. Kui see tase osutab vastupanu, siis olen rahul, et sulgesin osa enda positsioonist. Mingil põhjusel tundub mulle, et RSX hakkab langema ja seda väga kiiresti. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, piisab sellest, kui vaadata USA ja Saksamaa indeksite trende ning langevaid nafta hindasid. Need on põhilised komponendid, mis on (minevikku vaadates) Venemaa turul tegutsevaid spekulante ja investoreid suunanud.

Foto: Kaupleja Alex

Olen otsustanud kasumivõtuorderi seada tasemele 16 ja ootan Venemaa indeksite kokkuvarisemist. Tasub märkida, et minu RSX ETF on RTSi indeksi koopia, kuid seda kaubeldakse Ameerika Ühendriikide turul.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex