Kumb valida: kas Netflix või Tesla?

Kaupleja Alex kaalub Tesla aktsiatega spekuleerimist. Foto: Scanpix/SIPA Jaga lugu:

Pärast hiljutisi edukaid tehinguid olen hakanud mõtlema Tesla ja Netflixiga kauplemise peale.

Kõik minu viimasel kuul suletud tehingud on olnud kasumlikud – nii apelsinimahla futuurid kui ka pikad positsioonid Apple'i aktsiatega olid edukad. Ka Venemaa indeksiga lühikeseks minek oli minu jaoks kasumlik, kus teenisin korralikult.

Kaupleja Alex jooksevkonto saldo: 10 406,95 eurot Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Nagu tüüpiline spekulant, sisenesin tehingutesse üsna varakult ja võtsin vaid osa turu pakutavast kasumist. Võiksin endiselt hoida Apple'i aktsiaid, aga minu tehingu suhteliselt suur maht (deposiidiga võrreldes) pani mind pigem kiirelt tehingust väljuma. Aga miks (nagu eelmistel kordadel) ei avanud ma positsioone järk-järgult ja väikeste tehingute kaupa? Seda veel olukorras, kus minu kasutatava maakleri komisjonitasud on väikesed. Minevik on minevik ja nüüd tuleb keskenduda järgmistele sammudele.

Praegu ei ole mul veel kahjuks palju ideid. Endiselt on avatud USO ETFi ja turuneutraalne positsioon naftaga. Minu seisu arvestades on naftasegude hindadele kasulik kasv ning Venemaa indeksi jaoks on parem langus. Kavatsen oodata õige ajani ja mõlemad positsioonid kasumiga sulgeda.

Mis puudutab minu turuneutraalset positsiooni naftaga, siis probleem on endine. Sisenesin tehingusse osade kaupa ajal, kui kahe naftasegu (WTI ja Brent) hinnaerisus suurenes. Tegin seda nii suurte mahtude kaupa, et kui hindade vahe jõudis oma tipuni (11–12 dollarit), ei olnud mul võimalik riskijuhtimisstrateegia tõttu oma positsioone enam suurendada. Kui naftasegude hindade vahe kasvas liiga suureks, ei olnud mul võimalik edasi tegutseda, kuigi algselt nägi minu plaan teisiti ette. Hindade erisus teatud hetkel siiski vähenes ning see võimaldas mul osa positsioone kasumiga sulgeda. Veel avatud positsioonid ei ole mulle aga tulu toonud ja on sisuliselt nullis. Kas tehing tuleks sulgeda või oodata? Positsioon toodab mulle iga ööpäevaga passiivset tulu (mis on suhteliselt väike) tänu positiivsetele SWAP-tasudele.

Praegu on mul kauplemiseks kaks ideed: Tesla ja Netflix. Esimene vähendas kulusid, kärpides personali 7% võrra. Teine teatas neljapäeva öösel oodatust (veidi) halvematest tulemustest. Tasub ära märkida, et tellijate arv kasvas siiski päris korralikult. Mõtlen.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alex MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex