Ostsin Tesla aktsiaid ja ootan ettevõtte tulemusi

Eelmisel nädalal mõtlesin, millist aktsiat tasuks soetada: kas valida Netflix (NFLX) või Tesla (TSLA)? Argumendid mõlema aktsia kasuks on üsna vastuolulised. Samas on selge, et mõlemad on sensatsioonilised ettevõtted ja samal ajal ka ühed volatiilseimad väärtpaberiturul.

Stabiilne uute kasutajate liitumine ning suurepärane sisu räägivad Netflixi kasuks, kuigi kõrge hinna ja kasumi suhe (P/E suhtarv) ning viimased finantstulemused, mis jäid alla Wall Streeti analüütikute ootuste, tekitasid minus ka natuke ebakindlust. Tesla puhul on kõik veelgi keerulisem: ettevõte näitas esimest korda kasumit, tootmine ja kõrged ootused ettevõttele järjest kasvavad. Samal ajal kasvab ka konkurents ja Tesla võlakoormus. Netflixil on ka võlad, aga see ei ole alati halb näitaja.

Hetkel olen ostnud ainult kaks Tesla aktsiat ja ootan ettevõtte tulemusi. Need avalikustatakse kolmapäeval pärast USA aktsiaturu sulgemist. Ühest küljest tahaksin uskuda, et viimane edu ja kauaoodatud kasum ei olnud ühekordne juhtum, vaid eduka tootmiskulude vähendamise tulemus. Elon Musk on pidevalt rääkinud, et tootmismaht on ebapiisav võimaldamaks toodetele konkurentsivõimelist hinda. Lisaks peab ta mahtusid ka suurimaks süüdlaseks kahjumis. Kui mahud on hiiglaslikud, jõuab ettevõtte ka kasumisse.

Teisest küljest on ettevõtte juht juba hoiatanud, et see aasta tuleb keeruline ning nõuab meeletut pingutust, et Tesla suudaks saavutada koha nii soodsa-, kui ka massitarbeauto nišis. Elon on meid hoiatanud ja võib-olla Tesla ei teeningi enam kasumit. See selgub täpsemalt homme (01.30.2019) pärast USA aktsiaturu sulgemist, kui Tesla avalikustab ettevõtte viimase kvartali finantstulemused.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex