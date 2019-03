Apple'i aktsia taas jälgimise alla!

Paar päeva tagasi andis Bank of America Apple (AAPL) aktsiatele ostusoovituse.

3D-prinditud Apple´i logo. Alex otsib uut sisenemiskohta. Foto: Reuters/Scanpix

Apple'i aktsia hind on viimased kolm kuud kasvanud ning eile avanes aktsia hind taas viimase kauplemispäeva sulgemishinnast kõrgemal. Olen küll suure trendi maha maganud, aga vaadates viimast korrektsiooni, siis pole veel päris selge, mis trend hetkel võimutseb. Minu üks suuremaid kasumeid on teenitud just Apple'i aktsiatega. Liigume korraks ajas tagasi ja vaatame, mis hinnaga ma tol korral oma positsiooni sulgesin ning mida on Apple hind teinud pärast seda.

Kaupleja Alex jooksevkonto saldo: 10 128.63 EUR

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Teenisin viimane kord Apple'i aktsiatega kasumit peaaegu 2 protsenti oma kauplemiskonto deposiidist. Ostsin Apple'i aktsiaid hinnaga $144.30. See on viimase krahhi miinimumist ainult 2$ kõrgemal. Väljusin positsioonist hinnaga $148.21, teenides ainult $4 aktsia kohta. Vaid kolm kuud hiljem on aktsia hind lennanud $180 tasemele ja kõrgemalegi.

Foto: Kaupleja Alex

Mõnikord paanika ajal tundub isegi väike kasum suure saavutusena. Tekib soov kiiresti turult lahkuda, sest kõik kaotavad ja sul on õnnestunud saada 2protsendiline kasum. Investori puhul pole see õigustatud, spekulandi puhul on see rohkem mõistetav. Loomulikult oleks võinud “stop-loss”-taseme seada miinimumini ja oodata vähemalt 10 dollari suurust tõusu. Katsun järgmine kord olla kannatlikum.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex