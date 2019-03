Suurepärane kuu apelsinimahlaga kauplemiseks

Alates selle kuu algusest on peaaegu kõikide toorainete ja indeksite futuurid tõusnud. Selle liikumisega on kaasa läinud ka apelsinimahla futuurid.

Apelsinide korjamine Tuneesias. Kaupleja Alexil tegi apelsinifutuuri liikumine märtsis meele rõõmsaks. Foto: AFP/Scanpix

FCOJ (frozen concentrated orange juice) hind on hoolimata soodsast ilmaprognoosist Brasiilias ja Floridas kasvanud 10 protsenti. Tavapäraselt võib hea ilm mõjutada saagikust ning seega suurendada olemasolevaid varusid. Minul on apelsinimahlaga võetud pikk positsioon ja seadsin kasumivõtuorderi 139 juurde. Ma pole päris kindel, kas nii kaua ootan.

Minu tehingu kasuks räägib hea sisenemispunkti. Sisenesin hinnaga 119,25, millele järgnes väga kiire tõus. Suure tõenäosusega jätkab hind kasvamist. Paistab, et nüüd oleks mõistlik kahjumivõtukorraldus seada sisenemispunkti juurde (break-even), aga ma ei tee seda. Vastav korraldus tuleks seadistada sinna, kus turg võib pöörduda, mitte minu sisenemispunkti juurde. Seetõttu seadsin enda stop-loss-taseme 109 juurde, mis jääb veidi tõusvast trendijoonest alla.

See on hetkel minu teine edukas apelsinimahla tehing, olenemata sellest, et ma pole veel positsiooni kasumiga sulgenud. Mul on plaanis jääda kannatlikuks ning oodata, kuni hind jõuab tasemeni 139. Seadsin kasumivõtuorderi tasemele, kus kasum jõuaks 1,5 protsendini minu kauplemiskonto deposiidist.

