Sulgesin kulla positsiooni liiga vara

Aprillis ja mais avasin kullaga pika positsiooni ning mul õnnestus osta viimase aja madalpunktist.

Kulla hinna liikumine pea poole aasta jooksul ühes libiseva keskmise (moving average) indikaatoriga. Foto: Kaupleja Alex

Positsioon sai suletud kasumiga, aga paraku ma ei saa nimetada seda õnnestunud tehinguks. Sisenesin tehingusse vahemikus 1270–1280 dollarit ja sulgesin oma positsiooni hinnaga 1294,50. Tänaseks on kulla hind tõusnud juba 1354 dollari tasemele! Kuigi olen spekulant ja minu positsioonid on avatud lühikest aega, siis oleks võinud jätta avatuks näiteks minimaalse 0,1lotise tehingu, kuna uskusin tõusutrendi jätkumist. Muideks ka investor Toomas kirjutas märtsis artikli “Müüge aktsiaid ja krabage kulda”.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Loomulikult ma ei näinud ette kaubandussõja mõju Mehhikole, USA intressimäärade langust või naftatankerite rünnakuid Omaani rannikul. Sellest hoolimata panin täppi pikkade positsioonidega, kui ostsin BMW ja Guessi aktsiaid. Trend on minu tehinguid toetanud ja seetõttu saan liigutada kahjumivõtukorralduse (stop-loss) oma sisenemistaseme (entry level) juurde. Soovitan seda strateegiat ka teile, sest kui olete trendile pihta saanud ning tehing on kasumis, siis saate sisuliselt jätta riskivabalt positsiooni avatuks ning lasta kasumil kasvada.

Siit võib teha järelduse, et kui hind liigub teie kasuks, siis tõenäoliselt olete tabanud trendi suuna. Seejärel, et vältida kahjumit, tasuks liigutada kahjumivõtukorraldus lähemale oma sisenemishinnale. Äärmisel juhul jätke see algselt seatud tasemele ning oodake liikumise jätku, kuid see variant on pigem asjakohane trendi tekkimise korral. Graafikul on näha ka minu tehingud kullaga.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex