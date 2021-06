Tüli üürikinnisvara üle kukutas Rootsi peaministri

Rootsi parlament Rikstag otsustas täna tagandada peaminister Stefan Löfveni häältega 181 poolt, 109 vastu, kirjutab Politico. See tähendab, et nüüd on kaks varianti: kas tulevad erakorralised valimised või erakonnad üritavad luua uue koalitsiooni.

