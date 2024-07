Tagasi 11.07.24, 17:30 Jõudsalt kasvav Sunly investeerib kõik teenitu ja kaasab raha. “Me oleme alles kasvu alguses” Roheenergia tootja Sunly käive elektri hinna languse tõttu vähenes ja ärikahjum süvenes, ettevõtte varade maht on kasvanud aga rohkem kui poole miljardi euroni.

Varade poolest muutub Sunly Poola ettevõtteks, sest seal on lihtsalt kümme korda suurem turg, ütles ettevõtte juht Priit Lepasepp.

Foto: Andras Kralla

“Me lootsime olla eelmisel aastal juba sealmaal, et me saaksime oma kasvust tulevad jooksvad kulud ära katta: meil on rohkem inimesi ja me investeerime väga suures mahus ja õige pea hakkame veel suuremas mahus investeerima,” rääkis Sunly juht Priit Lepasepp ja märkis, et neil on praegu järgmine raha kaasamine pooleli.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun