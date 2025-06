Tagasi 26.06.25, 16:29 Osa käibest kaotanud Wendre jätkas kahjumis Tekkide ja patjade tootja Wendre teenis läinud aastal pea viiendiku võrra vähem käivet kui tunamullu, kahjum ületas 3 miljoni euro piiri.

Wendre vabrik Pärnus.

Foto: Andras Kralla

Ettevõte kirjutab aruandes, et läinud aastat iseloomustab müügi edasine vähenemine, sest käib Ukraina sõda, elukallidus tõuseb jätkuvalt, inflatsioon on globaalselt kõrge ja probleemne. See kompott on kõikuma löönud tarbijate kindlustunde.