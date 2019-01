Pingeline konkurents ekspedeerimises sunnib vaatama raja taha

Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees Toomas Orutar. Foto: Andres Haabu

Ekspedeerimise teenus on tarneahela üks osa ja nõuab teenuse osutajalt ülimat tähelepanu ja täpsust, et kaubad jõuaks õigel ajal sinna, kuhu vaja. Eksimisi pole võimalik endale lubada, sest kaubamahu hulk sektoris on muljetavaldav.

Saates räägivad Transocean Eesti OÜ juhatuse liige Margus Rool ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees Toomas Orutar, saadet juhib Juuli Nemvalts.