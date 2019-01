Hyperloop – kas ainult unistus?

Tartu Ülikooli polümeersete materjalide tehnoloogia professor Alvo Aabloo käis Äripäeva raadios Hyperloopist oma mõtteid avaldamas.

Seekordse Äripäeva raadiosaate "Globaalne pilk" keskmes oli Hyperloop – transpordinähtus, mida futuristid ja optimistid kipuvad sageli nimetama ka transpordiimeks. Arutlesime selle üle, mis on Hyperloop, missuguseid nii-öelda ajaloolisi Hyperloope on katsetatud ja mis neist sai.

Mõistagi kõnelesime tänapäevase Hyperloopi puudustest ja voorustest, aga ka sellest, missugusel ettevõttel võiks olla potentsiaali ehitada valmis päris esimene Hyperloop. On see Virgin Hyperloop One või hoopis keegi vähem tuntud ettevõte? Võimalik, et üllatuse teevad hoopis prantslased.

Saate lõpus tüüris jutt aga hoopis automaailma ning arutlesime põgusalt isesõitvate ning elektriautode üle. Saates oli külas Tartu Ülikooli polümeersete materjalide tehnoloogia professor Alvo Aabloo. Saadet juhtis Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

