Lihtsad võtted masinate töö efektiivistamiseks

Juhtimiskonsultant ja koolitaja Jari Kukkonen (vasakul) ning tootmisseadmete efektiivsuse analüüsiga tegeleva firma GlobalReader asutaja ja tegevjuht Indrek Jaal. Foto: Andres Laanem

Saates „Teabevara tund“ vestlevad tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning tootmisseadmete efektiivsuse analüüsiga tegeleva firma GlobalReader asutaja ja tegevjuht Indrek Jaal sellest, kuidas saab lihtsate võtetega suurendada masinate efektiivsust.

Masina efektiivsus on: masina tootlikkus, masina ajakasutus ja toote kvaliteet. Seda, kuidas masinat kasutatakse ja milline on selle tootlikkus, saab jälgida reaalajas. Kui masinad ei ole 100 protsenti hõivatud, siis masinatunni maksumus ei ole ainult tööjõu maksumus, vaid ka saamata jäänud toodangu maksumus. Seega tasuvad investeeringud masinate efektiivsuse suurendamisse end kiiresti ära. Targad lahendused integreerivad omavahel erinevad süsteemid, mille tulemuseks on masinate suurem tootlikkus ja piisavad laovarud.

Muuhulgas tuuakse saates näiteid Eesti tootmisest ja sellest, kuidas tänu masinate töö täpsele jälgimisele sai seadistamisele kulunud kahest tunnist lõpuks seitse minutit.

Kuula värsket „Teabevara tunni“ saadet Äripäeva uuest podcast'ide keskkonnast.