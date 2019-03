Hando Sutter tunneb õige töötaja ära kahe minutiga

Eesti Energia nõukogu pikendas hiljuti konkursita ettevõtte juhi Hando Sutteri töölepingut veel viieks aastaks. Foto: Tairo Lutter

Eesti suurimat ja tähtsaimat ettevõtet, Eesti Energiat juhtiv Hando Sutter ütles saates "Juhi jutud", et on organisatsioonis kokku pannud unelmate meeskonna. Meeskonda pääsemiseks on latt kõrgel ja sobiva töötaja tunneb ta enda sõnul ära paari minutiga.

"Olen sadu inimesi tööle võtnud ja selle käigus on see kogemus tekkinud," selgitas ta, kuidas kiiresti õige töötaja ära tunneb. "Usaldan kõhutunnet, küll kontrollin ka, aga enamasti see alt ei vea. Kui hakkad inimesega rääkima, siis tunnetus tekib tõesti päris kiiresti."

Praegune meeskond Eesti Energias on Sutteri sõnul dream team ehk unistuste meeskond. "Tegemist on suure ja olulise mõjuga ettevõttega ning soovime pakkuda inimestele inspireerivat keskkonda," rääkis ta. Ettevõtte maine võimaldab sinna tööle meelitada peaaegu kõiki.

Paarkümmend aastat juhtinud Sutteril algas Eesti Energias äsja teine periood, kui nõukogu tema töölepingut veel viieks aastaks pikendas.

Käibelt Eesti suurima ettevõtte juhi tööpäevad ulatuvad Sutteri sõnul keskmiselt 12–13 tunnini ja sellega toimetulekuks tuleb aste-astmelt kasvada. "Kõrvalt minu elu vaadates tundub see hullumaja ja ilmselt see ongi ning vajab treenitust, et sellise graafikuga vastu pidada," rääkis ta. Algaja juht sellise kava järgi töötades üle nädala vastu ei peaks. "Seda peab treenima ja selle juures tuleb säilitada rahu ja suutma olulist ebaolulisest eraldada, suutma üldistada ja detailidesse minna. See tuleb kogemusega."

