Kevadtuuled rattateedel ja börsiilmas

Ratturid. Foto: Shutterstock

Lõpuks on käes soojad ilmad, mistap on ilmselgelt ka tuhanded jalgrattad talveunest üles aetud. Rivo Sarapik tegi sel puhul Äripäeva raadios juttu Eesti elektrirataste tootjast Ampler Bikesist ning rääkis neljapäevases hommikusaates investor Madis Müüriga ühest konkreetsest investeeringust, mis on lisaks temale rõõmustanud veel sadu investoreid.

Äripäeva ajakirjaniku Kaspar Allikuga tegime juttu aga kevadistest meeleoludest USA börsil, kus Standard & Poor's 500 ja Nasdaq uute rekorditeni rühkisid, samuti ettevõtete kvartalitulemustest – Coca-Cola ja Twitter tegid oodatust tublimaid tulemusi, selgumas on ka Microsofti ja Facebooki tulemused.

Lisaks neile veel muud teemad meilt ja maailmast.

Stuudios olid saatejuht Madis Aesma ja uudistetoimetaja Liis Amor.

Kuula värsket hommikuprogrammi Äripäeva podcast'ide keskkonnast.