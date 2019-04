Kas postipakkide maksustamisest saab kõrvale nihverdada?

Päevas läheb tollimisele 100–150 pakki ehk poolteist protsenti saabunud pakkidest. Foto: Andras Kralla

Aprilli alguses kirjutas Äripäev juhtumist, kuidas tellida Ameerika Ühendriikide e-poest kaupa selliselt, et ei peaks tollis makse maksma.

Nimelt jagasid Facebooki iHerb Eesti kinnises grupis jagavad kliendid kogemusi, kuidas tellida Ühendriikidest soodsa hinnaga toidulisandeid kohaliku postikandja ehk rahvakeeli punase postiga, mis aitab neil pääseda kuni 100 eurot maksvatelt postisaadetistelt käibemaksu tasumisest.

Saates kõneleme sellest, kas see on laiem probleem või üksikjuhtum, millised on probleemid ja väljakutsed pakisaadetiste kontrollimisega ning tollimaksu kogumisel. Samuti räägime maksumuudatusest, mis ootab ees 2021. aastal.

Külas on Omniva pakiteenuste äriüksuse juht Marita Mägi ning maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Sven Suurraid. Saatejuht on Priit Pokk.

Saadet toetab maksu- ja tolliamet.

