Tagasi 12.05.25, 11:50 Nelli Janson: jupikaupa võiks juba ostma hakata Praeguse teadmise kohaselt võiks olla aktsiaturul põhi ära tehtud ja sellisel ajal võiks hakata turule sisenema, rääkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Foto: Liis Treimann

Tema sõnul tasub sellisel ajal nagu praegu hakata positsioonidesse sisenema osade kaupa. “Väga raske on tunnetada, kus mingisugune põhi on, ja veel vähem on võimalik ette ennustada, kas võib veel tulla mingisugune uudis, mis mingit sektorit tugevalt raputab,” ütles Janson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Säästud on samuti head asjad, neid tasub ikka hoida,” lisas Janson.

Janson ütles, et isegi kui USA presidendi Donald Trumpi väljakuulutatud tollidega mingisugused kokkulepped leitakse, siis kahju on juba tehtud ‒ just usalduse suhtes. Läinud nädalal Londonis Morningstari investeerimiskonverentsil käinud Janson ütles, et Suurbritannia investorite ja ettevõtete läbivaks sõnumiks jäi ebakindlus ja usaldamatus USA varade pärast.

Samuti selgitas investorkogukonna juht, miks on turud juba tollide mõjud sisse arvestanud, miks peab olema Google’i ja Nvidiaga ettevaatlik ning kas ja mis sektorite poole tasub praegu oma säästetud raha paigutada.

Vestles Mai Kroonmäe.