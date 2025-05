Tagasi 11.05.25, 10:18 Börsilt lahkunud Viljandi äri müüdi ameeriklastele Äriregistri andmetel on alates 16. aprillist Viljandis isejuhtivaid pakiveosõidukeid tootval Clevon ASil uus omanik: USA tehnoloogiaettevõte Indigo Technologies, kellele kuulub 96,04% ettevõttest.

Viimane aasta on olnud Clevonile keeruline, kuid uue omaniku käe alla loodetakse Viljandist pärit tehnoloogiale saada tuul tiibadesse.

Foto: Clevon

Clevon i müügist on pärast ebaõnnestunud börsile minekut räägitud juba pikalt ning vahetult enne omanikuvahetust oli ettevõttel tekkinud enam kui 100 000 euro suurune maksuvõlg. 24. aprillil, ehk umbes nädal pärast tehingut see ka tasuti, vahendab Äripäeva teemaveeb Logistikauudised

Indigo Technologies ehk indiGO Tech kasutab kaubamärki GO. See on üsna uus mobiilsustehnoloogia ettevõte, mis pakub järgmise põlvkonna elektrisõidukeid ja transporditeenuseid jätkusuutlikeks kohaliku sõidujagamiste ja pakiveo lahendusteks.

IndiGO Tech teatas aprilli lõpus, et sulges 54 miljoni dollari suuruse rahastusvooru, mida vedasid FedEx ja Foxconn. See annab ettevõtte teatel GO-le tugeva positsiooni, et käivitada uusi tehnoloogiaid ja arendusi.

Pikemalt saab lugeda Logistikauudistest

Clevon lahkus Tallinna börsi alternatiivturult First North 2023. aasta sügisel.