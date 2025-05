Pankrotiavaldused sisse andnud poldimüüja pani poed kinni

Juba mõnda aega jamades olnud mutri- ja poldiäri Janere teatab sotsiaalmeedias, et on kauplused kinni pannud.

“Kahjuks on Janere müügiesindused ja e-pood lõplikult suletud,” teatas firma läinud reedel sotsiaalmeedias. Päev enne seda kirjutas Äripäev , et nii ära taga oleva kahe ettevõtte, nii Janere kui Janere Trade’ i kohta on Harju maakohtusse sisse antud pankrotiavaldused, osal töötajatest on palgaraha saamata, ettevõtte kontod on arestitud ning äri käib sularahas. Viimasele viitab ka aprillis alanud ning kirjade järgi mai keskpaigani kestma pidanud kampaania, kus ostlejaid meelitatakse poes maksma just sularahas.