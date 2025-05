Tagasi ST 12.05.25, 11:22 KIK toetab tööstusettevõtete ressursitõhusust Keskkonnainvesteeringute Keskus ootab tööstusettevõtteid taotlema toetust ressursitõhususe investeeringuteks. Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete ressursi- ja energiatõhusust ning kasutada loodusressursse säästlikumalt.

Print Best ressursitõhususe projekt

„Eesti ettevõtete ressursitõhusus on praegu Euroopa Liidu riikide seas üks madalamaid. Ringmajanduse arendamisel on oluline keskenduda ressursside pikemale ringluses hoidmisele ning tõhusamale tootmisele. Ressursitõhususe toetus aitab ettevõtetel ellu viia investeeringuid, mis muudavad tootmist efektiivsemaks ja säästlikumaks. Raiskamist ja jäätmeid tekib vähem, mis on muuhulgas ka üks jäätmereformi põhilistest eesmärkidest,“ ütles Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.

KIK ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul annab ressursitõhusate tehnoloogiate kasutuselevõtt kasu nii tööstusettevõttele kui ka keskkonnale. „Näeme järjest enam, et keskkonnahoidlikkus on konkurentsieelis, mis toob ettevõttele tulu. Lisaks aitab ressursside säästlik kasutamine kaasa laiemale eesmärgile - minna üle kliimaneutraalsele majandusele ja aidata kohaneda kliimamuutustega, tagades hea looduskeskkonna nii elamiseks kui majandamiseks.“

„Toetust saab küsida ressursitõhusate lahenduste jaoks, näiteks materjali säästvate seadmete soetamiseks või selliste seadmete jaoks, mille abil saab vähendada tootmisjääkide teket ning tekkinud jääki tootmisprotsessis kasutada,“ selgitas Jürmann.

Toetuse taotlemine käib kahes etapis:

ressursiaudit, mille on teinud selleks koolitatud audiitor. Ressursiaudit hindab praegust olukorda ja pakub lahendusi ressursisäästuks. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus. KIK pakub ressursiauditi läbiviimiseks 👉 Enne ressursitõhususe investeeringu toetuse taotlemist on vajalik, mille on teinud selleks koolitatud audiitor. Ressursiaudit hindab praegust olukorda ja pakub lahendusi ressursisäästuks. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus. KIK pakub ressursiauditi läbiviimiseks toetust . Taotlusvooru kogueelarve on 500 tuhat eurot, millest hetkel on veel välja jagamata 150 tuhat eurot - toetust jagub veel umbes 20 projektile. Ressursikasutuse analüüsimiseks antakse toetust sõltuvalt auditi mahust kuni 9 tuhat eurot.

ressursitõhususe investeeringuteks. Taotlusvooru eelarve on 15 miljonit eurot, millest on hetkel veel välja jagamata ligi 4 miljonit eurot. Toetust saavad taotleda mäetööstuse ja töötleva tööstuse ettevõtted, ent välistatud on fossiilkütustega ja tubakatoodetega seotud tegevused. 👉 Auditi ettepanekute põhjal saab taotleda toetust . Taotlusvooru eelarve on 15 miljonit eurot, millest on hetkel veel välja jagamata ligi 4 miljonit eurot. Toetust saavad taotleda mäetööstuse ja töötleva tööstuse ettevõtted, ent välistatud on fossiilkütustega ja tubakatoodetega seotud tegevused.

Toetuse suurus on 50 000–1 000 000 eurot, omafinantseeringu osakaal on sõltuvalt riigiabi tingimustest 52%–80%. Vähemalt 40% taotlusvooru eelarvest suunatakse väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone asuvate tootmisüksuste investeeringuteks.

Lisainfot mõlema taotlusvooru kohta leiate KIKi kodulehelt . Toetust saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu kuni eelarve ammendumiseni.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.