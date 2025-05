Kihiline tehing: Lutheri kvartali müüjatele jääb rahas näppude vahele väike summa

“On selge kahtlus, et see asi on juba ammu maksejõuetu”

Ühise kinnisvaraarenduse kasumi jagamine on iduettevõtja Taavet Hinrikuse investeerimisfirma ja kinnisvaraarendaja Triple Net Capitali niivõrd tülli ajanud, et asi on jõudnud pankrotimenetluse veerele.