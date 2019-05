Ettevõtja rahapesuveega aknast välja

LHV panga rahapesu tõkestamise üksuse juht Aivar Paul (vasakul) ja maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK. Foto: Andres Laanem

„Seoses rahapesu tõkestamise meetmetega on täna on tekkinud olukord, kus ettevõtjalt on ära võetud teenusepakkujad, keda nad väga usaldavad – audiitorid, raamatupidajad, advokaadid, pangad“, ütleb advokaadibüroo RASK maksuekspert Villy Lopman.

Teenusepakkuja peab põhjalikult tutvuma kliendi taustaga, enne kui ta üldse saab teenust osutama hakata. Seetõttu on nüüd juba suur sündmus, kui klient saab sõlmida näiteks advokaadibüroos lepingu ja teda hakataksegi nõustama, või et talle tehakse pangakonto. Olukord on võrreldav patsiendi omaga, kes on tulnud arsti juurde, aga selle asemel, et hakata tema muret kuulama, uurib arst hoopis tema tausta ja seda täiesti detailselt. Samamoodi peavad pangad ja näiteks advokaadi- ja õigusbürood uurima põhjalikult kliendi tausta ja alles siis saavad temaga lepingu sõlmida ning hakata teenust osutama.

Kuidas uutes oludes hakkama saada ja millised võimalused on pankadel ning teenuseosutajatel, sellest kõnelevad maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja LHV panga rahapesu tõkestamise üksuse juht Aivar Paul. Vestlust suunavad Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Kai Koks.

