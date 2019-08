Heido Vitsur: kui Ameerika köhatab, siis Euroopa rapub

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur kirjeldab Äripäeva raadio hommikuprogrammis praegust majanduskeskkonda mitte kui kriisi või aeglustumist, vaid kui uut normaalsust – see on seis, kus väga kiiret kasvu pole.

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. Foto: Raul Mee

Euroopa tootjate tulemused on olnud oodatust kesisemad, USA Föderaalreserv langetas üle pika aja intressimäära, õhus on üha uued kaubandustollid ja Brexitist pole endiselt selgust. Heido Vitsur vastab küsimustele, millised on need arengud, mida peaksid lähiajal teraselt jälgima ettevõtjad ja otsustajad riigi tasandil.

Vitsuri sõnul tuleb majandusprotsesside jälgimiseks tingimata hoida silma peal Ameerika poliitikal, sest kuni Ühendriigid omavad majandusmaailmas kõige rohkem hoobasid, siis ta ka raputab enim. "See vana ütlus, et kui Ameerika köhatab, siis Euroopa rapub, see on õige – ja terve maailm ka."

Topia tootejuhi ja investori Kristjan Lepikuga teeme puust ja punaseks, miks on kõigi keelel ja meelel krüptoraha ning kas riikidel tasub karta Facebooki plaanitavat librat. Intervjuust selgub, milline peaks olema investori suhtumine krüptorahasse.

Hommikuprogrammi tuleb külla ka Teenusmajanduse Koja nõukogu liige Evelyn Sepp, kellega tuleb tema Äripäevas ilmunud essee ainetel teemaks Tallinna juhtimisprobleemid ja nähtav visioonipuudus.

