Eesti saab kliimaneutraalsuse saavutamisel eeskujuks olla

Teaduste Akadeemia nõunik Marti Aavik. Foto: PM/SCANPIX BALTICS

On terve rida valdkondi, kus poliitikud, ettevõtjad ja teadlased on üheskoos asja ette võtnud ja vedanud Eesti maailma esimeste hulka, sama saaks teha ka kliimavaldkonnaga, ütles Teaduste Akadeemia nõunik Marti Aavik Äripäeva hommikuprogrammis.

„Kliimaneutraalsuse saavutamine on ka selline valdkond, kus poliitiliste otsustajate arusaamine sellest, mida on võimalik teha ja mida on võimalik teha, on väga tähtis,“ ütles Aavik.

Kuidas on Eesti valmis kliimamuutusteks ja millised on uued tehnoloogiad energiamajanduses, saab kuulata intervjuust:

Eesti üks mõjukamaid ettevõtteid, Tallink, saab 30. Sellest, milline on olnud firma areng kauaaegse töötaja, kogenud meremehe silme läbi, rääkis hommikuprogrammis Silja Europa kapten Rein Õnnis. Intervjuus kuuleb, kuidas on muutunud laevandus nii kapteni kui ka reisija jaoks ning millist rolli on siinses laevanduses mänginud Tallink.

Kuula intervjuud:

Viimased nädalad on toonud Venemaa taas rahvusvaheliste uudiste tulipunkti. Küsisime ettevõtjalt ja vaatlejalt Raivo Varelt, mida osutavad sündmused sise- ja välispoliitikas ning kuidas mõjutavad need maailmamajandust ning väärtpaberiturgu.

Kuula intervjuud Raivo Varega siit:

Saadet juhtisid Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.