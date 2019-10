Andmekorjega seotud koormus väheneb tuhandeid tunde

Saates "Lavajutud" kõneleb statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Foto: Ants Liigus

Esimeses ettekandes annab statistikaamet ülevaate, kuidas on muutunud andmete kogumisviisid ettevõtjatele. Käsitletakse töötamise registri info vajalikkust, uusi masin-masin-andmevahetust, suurandmete töötlust ning teisi andmekogumise muutusi.

Samuti käsitletakse seniste küsitluste vähendamist ning sellest lähtuvaid väljakutseid. Lisaks tutvustatakse uusi teabelahendusi, millega aidata ettevõtte tippjuhtkonnal paremaid otsuseid teha. Tänapäeva suures infohulgas pakub statistikaamet aina rohkem personaliseeritavaid lahendusi. Laval on statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

Teises saatepooles tuleb juttu sellest, miks vajame dokumente. Kuidas mineviku faktid aitavad meil tulevikus õigeid otsuseid teha? Teadmuse juhtimise väljakutsed ja parim praktika – kuidas leida tasakaal bürokraatia ja kvaliteedi tagamise vahel. Laval on Jari Kukkonen, kes on hariduselt süsteemiinsener ja ärijuhtimise magister. Tal on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtja, juhi, juhtimiskonsultandi ja koolitajana.

Saade "Lavajutud" on salvestatud Pärnu raamatupidamiskonverentsil.

Kuulake saadet siit: