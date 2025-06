Tagasi ST 25.06.25, 12:11 SEB mikrolaen Sinu äri uuteks tegudeks Kui sinu ettevõttel on kasvuks plaanid, kuid vajaka jääb algkapitalist või tagatistest, siis tasub uurida võimalusi SEB mikrolaenu abil.

20 000€ mikrolaen võimaldab pika ajalooga väikeettevõttel Kadri OÜ-l oma tegevust laiendada – nimelt avatakse uus müügikoht Pärnu kaubanduskeskuses. Mikrolaenu väljastas SEB Euroopa Investeerimisfondi (EIF) portfelligarantii toel.

Ettevõtte senine müügikoht, Sõõrikubaar, paikneb Pärnu vanalinnas, kuid selle asukoha hooajalisus seadis piirid edasisele kasvule. Otsus laieneda kaubanduskeskusesse oli loogiline samm, et suurendada aastaringset nähtavust ja müügivõimekust.

„Meie ettevõtte juured ulatuvad 1991. aastasse ning oleme suutnud end tõestada ka keerulistel aegadel – näiteks koroonapandeemia ajal, mil paljud kohvikud ja väikeäri pidid uksed sulgema. See andis kindlustunde, et suudame ette võtta ka järgmise arenguhüppe," kommenteeris laienemist Kadri OÜ juhatuse liige Andrus Tomson.

„SEB mikrolaen EIF garantii toel annab just sellistele väikeettevõtetele võimaluse kasvada ka siis, kui omafinantseering või tagatisvara on piiratud. Portfelligarantii vähendab pangale laenuandmise riski ning võimaldab pakkuda paindlikumaid tingimusi. See omakorda loob võimalused just väikeettevõtetele, kes saavad mikrolaenu toel oma äri uuele tasemele viia," kommenteeris SEB jaepanga valdkonna juht Monika Kallas-Anton. „Antud näide kinnitab, et õigel hetkel antud tugi võib viia ettevõtte uuele arengutasemele," lisas ta.

