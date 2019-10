Kuidas Eesti ettevõtted peavad valmistuma asjade internetiks?

Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle ja idufirma 1oT kaasasutaja ning juht Märt Kroodo. Foto: Indrek Kald

Ennustatakse, et aastal 2021 on globaalses võrgus rohkem asjade interneti ehk IoT seadmeid kui mobiiltelefone ja isiklikus kasutuses arvuteid kokku. Ja 70% neist seadmeist on ühendatud mobiilsidevõrku.

Milleks me asjade internetti vajame ning kuidas seda äris ära kasutada, räägivad "Äritehnoloogia saates" telekomi valdkonna idufirma 1oT kaasasutaja ning juht Märt Kroodo ja Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle.

Saatejuht on Indrek Kald.

