Tühi ministritool tuleb täita kompetentsiga

Eelmine nädal taandus valitsusest väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo, kellele otsitakse nüüd asemikku. Millised ootused ministrile on, rääkisime saates "Kuum tool". Foto: Liis Treimann

Saate "Kuum tool" külalised leidsid, et tulevase väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri puhul on kõige olulisem asjatundlikkus. Ideaalis peaks minister läbima riigikogus kuulamise, nagu läbivad Euroopa Parlamendis komisjoni voliniku kandidaadid.

Endise ettevõtlus ja IT-minister Rene Tammisti sõnul tuleb leida kompetentne inimene, kes soovib valdkonda strateegiliselt arendada ning olla partneriks erasektorile.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson märkis, et valitsusel oleks suurepärane võimalus ministrikoht kaotada, viies portfelli välisministeeriumisse. Mihkelsoni sõnul on see ametikoht väga keeruline ja täitmist tuleks võtta tõsiselt. „Viimased katsetused on täiesti aia taha läinud,“ tõdes ta. Saadet juhtis Neeme Korv.

Kuula saadet siit: