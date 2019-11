Neinar Seli esimene tulus äri oli keldripood Figaro

Neinar Seli suurem osa varast asub Tartus, kus ta arendab kinnisvara ning on Balti riikide suurima pakkematerjalide tootja Estiko-Plastar omanik. Foto: Raul Mee

Esimesena saab sõna Neinar Seli. Enne Urmas Sõõrumaad Eesti Olümpiakomiteed juhtinud Seli suurem osa varast asub Tartus, kus ta arendab kinnisvara ning on Balti riikide suurima pakkematerjalide tootja Estiko-Plastar omanik.

Äripäeva arvutuste kohaselt suurenes 2017. aastal Rikaste TOPis tema vara väärtus 12 miljoni euro võrra ja möödunud aasta TOPis 8,3 miljoni euro võrra. Eelmisel aastal otsustas Seli laiendada kinnisvaraäri Tallinna.

Saate teises pooles kõneleb investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp. Kaidi on töötanud Tallinna börsi ja Eesti väärtpaberikeskuse juhina ning on üks Teenusmajanduse Koja loojatest. Eesti esimese IT-õiguse juristina aitas ta 2000. aastal välja töötada digiallkirja seadust, mis võimaldab igal eestlasel allkirjastada dokumente digitaalselt. 2013. aastal asutas ta ettevõtte Funderbeam ja on sellest ajast pühendunud ettevõtlusele, sh tulevaste ettevõtjate mentorlusele.

Kaidi on kolm aastat järjest valitud Euroopa 50 mõjukaima naissoost start-up-ettevõtja hulka, 2018 nimetati ta Londonis Technology Playmaker Awardsi konkursil aasta ettevõtjaks ning ITL on teda tunnustatud Eesti aasta inimese tiitliga. Kaidi kuulub Eesti Orienteerumisliidu juhatusse ja aitab treenida noori koondislasi.

Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020.

