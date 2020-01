Tallinna Sadama finantsjuht andis dividendivihje

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ja finantsjuht Marko Raid. Foto: Andras Kralla

„Kui tingimused ja võimalused on meie poolelt äriliselt sarnased ja mingeid suuri laienemisi ees ei ole, mis kapitali kinni hoiaks, siis kindlasti tahame seda taset hoida või kasvatada," sõnas Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

„Dividendipoliitikas oleme öelnud, et edaspidi tahaks vähemasti 70 protsenti puhaskasumist välja maksta, mis suures piires tuleb sama 30 miljoni juurde, aga alati on tore ka ootusi ületada. Eesmärgid on sihitud märksa kõrgemale,“ lausus Raid.

Esimese kahe aasta kohta pärast börsile tulekut kehtib ettevõttel eesmärk, et maksta välja vähemalt 30 miljonit eurot dividendideks. Raid ütles, et edaspidigi on olla eesmärk stabiilne dividendimaksja ning võimalusel seda summat kasvatada.

Samuti rääkisime Raidiga sellest, milline võiks olla edukas IPO ehk ettevõtte börsiletulek. Seda, kui palju mõjutab IPO käekäiku see, kas müüakse end kui dividendi- või kasvuettevõttena väga palju olukorda tema sõnul ei mõjuta ehk et kas IPO õnnestub või mitte.

„Ma ei usu, et see vahe sellest sõltub. Pigem on küsimus, kui veenvalt sa suudad seda lugu esitada ja milline on su viimaste aastade ajalugu olnud,“ rääkis Raid ning see oli ka põhjus, miks nende IPOt võib tagasivaates edukaks pidada. „See lugu oli usutav.“

Ta lisas, et tuleb leida üles õige hinnavahemik, mis tekib investoritega suheldes ning nende hinnanguid kuulates. „Igale varaklassile on ostja olemas. Küsimus on, kuidas neid üles leida.“

Püüdsime ka Raidiga aru saada, kas praegune majanduskeskkond on börsiletulemiseks soodne. Täpsemalt Tallinna Sadama dividendipoliitikast ja IPO edu valemist saab kuulata intervjuud siit: