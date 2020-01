Energeetika idufirma plaanib katuseid jagada tasuta

Roofit Solar Energy tegevjuht Andri Jagomägi. Foto: Raul Mee

Saates "Lavajutud" saab esimesena saab sõna Roofit Solar Energy tegevjuht Andri Jagomägi. Roofit Solar Energy on arvatud maailma saja parima energeetika idufirma hulka. Tänavu sügisel avasid nad oma esimese tehase.

Tallinnas asuv tehas toodab 60 000 m2 elektrit tootvat katusematerjali aastas. Eesti idufirma toodab metallist katuse- ja fassaadimaterjali, mis ühendab tugeva teraskatuse ja elektrit tootvad monokristalsed päikeseelemendid. Mis plaan firmal on järgnevateks aastateks, räägib Andri Jagomägi.

Saate teises pooles kõneleb Mitt & Perlebachi juhatuse liige Kristjan Mitt. “Oleme alates ettevõtte loomisest 2010. aastal kiiresti kasvanud. Nüüd on olukord meie jaoks stabiliseerunud ja see on toimunud üllatavalt murevabalt,” selgitab ettevõtte juhatuse liige Kristjan Mitt.

Varuplaani juhuks, kui jätkub majanduskasvu aeglustumine, ettevõttel Miti sõnul pole. “Ma ei usu, et ühegi ettevõtte jaoks oleks liiga suurt vahet, kas majandus kasvab kaks või kolm protsenti,” nendib ta.

Tänased ettekanded on salvestatud Eesti ehituskonverentsil.

Kuulake saadet siit: