Levinumad nipid klientide hoidmiseks

Saadet "Nimed müügitahvlil" juhivad Urmas Kamdron ja Silver Rooger. Foto: Äripäev

Oleme veendunud, et kui klient on meie toodetest juba korra kuulnud ja isegi ostu sooritanud, siis tal on lihtne järgmist ostu teha. Kas see ikka on nii?

Hoolimata sellest, et mitmed uuringud on tõestanud, et teie tänasele kliendile on kordades lihtsam müüa kui uuele kliendile, siis kummalgi juhul ei soorita enamik kliente ostu ilma teie panuseta. Milline on teie ettevõtte kliendi hoidmise ja lisamüügi strateegia? Kas kulutate turunduse raha selleks, et iga kuu uusi kliente leida? Jagame teiega levinumaid väärarvamusi, vigu ja nippe, kuidas oma kõige kallimat vara – klienti – hoida!

Saadet "Nimed müügitahvlil" juhivad Silver Rooger ja Urmas Kamdron Dominate Sales OÜ müügitreenerid.

