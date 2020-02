Kogu tõde äriruumide üürilepingutest

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Marina Lapidus. Foto: RASK

Kui tõsiselt peaks suhtuma äriruumi üürilepingu sõlmimisse ja kas halvast üürilepingust võib saada ettevõtja kirstunael? Kuidas peaks käituma üürileandja, kui üürnik on üüripinnalt lahkunud – kas leping lihtsalt lõppes? Kes on ankurüürnik, mis eeliseid annab üürimärge ja mis on tungiv omavajadus?

Äriruumide üürilepingutest räägib „Teabevara tunni“ saates advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Marina Lapidus. Advokaadibüroo RASK on lepingute teabevara koostööpartner.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula saadet siit: