Kriisis kukuvad pehmed väärtused unustusse

Varem Wendret juhtinud Vahur Roosaar juhib nüüd ettevõtet Toom Tekstiil. Samuti on ta üks kriisinõustamisfirma Smart Production Management eestvedajatest. Foto: Eiko Kink

Tihti on ettevõtete juhtidel kriisis puudu praktilisest toest ning sellest tekkis mõte jagada ekspertide kogemust, rääkisid Smart Production Managementi kaks esindajat, vandeadvokaat Randu Riiberg ning tekstiilitöösturina tuntud Vahur Roosaar reedeses hommikuprogrammis.

Kui äris algab ja lõpeb kõik rahas, siis kriisis kiputakse unustama viise, kuidas selleni jõutakse. "Kriisi kiire saabumine on tekitanud tihti olukorra, kus enam ei mõelda pehmetele väärtustele, millega peab äris arvestama. Lõppude lõpuks on olulised töötajad, kliendid, tarnijad, keda on vaja, et äri toimiks," rääkis Riiberg.