Coach on kompass, mitte laeva kapten

Coach Ivar Lukk Foto: Veiko Tõkman

„Coach ei tohi võtta juhtohje, hakata juhi eest meeskonda juhtima. Kui läbi metafoori väljenduda, siis meeskond on laev. Laevameeskond ja kapten lepivad kokku, kuhu ja milleks nad purjetavad. Coach on kompass, mis näitab, kui hästi nad on kursil.“

Nii räägib seekordses „Lavajuttudes“ coach Ivar Lukk.