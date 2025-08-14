Tagasi 14.08.25, 08:11 Raadiohommikus: pankrotid ja kodulaenud Neljapäevases hommikuprogrammis saab selgeks, kes ja kui palju on sel aastal pankrotti läinud ning kuidas paistab ettevõtete olukord ettepoole vaadates. Samuti õpetame, kuidas täpselt kodulaenu intressi alla küsida.

Hommikuprogrammis räägitakse kodulaenude intressist.

Foto: Meeli Küttim

Advokaadibüroo COBALT partner Annika Peetsalu, kes tegeleb majandusvaidluste lahendamisega ja palju just maksejõuetuse teemadega, jagab infot selle aasta pankrottide ja saneerimiste kohta. Samuti avaldab Peetsalu, milliseid uusi trende on ta tänavu märganud ärivaidluste juures.

Noored ettevõtjad ja sisuloojad Maia-Liis Ossip ja Mihkel Kööbi haaravad sotsiaalmeedias enam kui 100 000 vaataja tähelepanu ja teevad koostööd nimekate ettevõtetega. Noortega on hommikuprogrammis põhjust rääkida nii investeerimisest, edukast turundusest kui ka „päris tööl“ käimise mainest noorte seas.

Neljapäeva hommikul ilmuva värske Äripäeva artikli tuules arutame ja õpetame, kuidas küsida alla oma pangalaenu intressi. Millised argumendid töötavad, millised mitte ning kui kaugele kauplemisega minna saab? Oma vastused nendele küsimustele annab Coop Panga eralaenuhaldurite tiimijuht Ave Õigus.

Hommikuprogrammis tuleb teemaks ka Alaska kohtumine – kuuleme Äripäeva ajakirjaniku Eget Velleste valitud katkendit tema intervjuust riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga. Saadet juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam. Päev jätkub nelja saatega: 10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates annavad mikroettevõtte finaantseerimise teemal nõu SEB, Swedbank, LHV ja Hüpoteeklaenu spetsialistid. Saadet juhib Hando Sinisalu. 11.00-12.00 "Luubi all". Uuriva ajakirjanduse saates on põnevatel teemadel rääkimas ja lugude valmimisest rääkimas Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Kurg, Stiine Reintam ning saatejuhiks on seekord Koit Brinkmann. Saateks on välja valitud mitu teemat. Korteriühistu otsustas, et ei lepi riigi IT-jama tõttu renoveerimistoetusest ilmajäämisest ja sai kohtus võidu. Tuntud kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks. Miks lagunes Erametsaliidu juhtkond pärast suurärimees Margus Linnamäe hinnanguliselt 70-miljoni euro suurust metsaostu. Lisaks arutletakse, kas inimeste viimase aja protestid on põhjustanud sigade Aafrika katku tõttu loomade massiline hukkamine või on sellel laiem taust ehk kas see andis võimaluse osal ühiskonnast välja näidata kogunenud vimma ja usaldamatust riigi valitsejate vastu. 12.00-13.00 "Digitark äri". Räägime, kuidas on laomajandus muutunud viimase 10-15 aasta jooksul, millised on realistlikud automatiseerimise võimalused erineva suuruse ja kogemusega ettevõtetele ning kuidas AI ja nutikad süsteemid aitavad optimeerida varude juhtimist.

Oluline küsimus on seejuures, kas kõik ettevõtted vajavad üldse oma ladu või saaks selle hoopis sisse osta. Stuudios on OIXIO Digital ärikonsultant Indrek Sabul, kes on nõustanud enam kui 100 ettevõtet digitaliseerimise ja töövoogude automatiseerimise alal. Saatejuht on Mare Timian.

13.00-14.00 “Õppetund”. Jätkame eelmises saates alustatud teemat – räägime muudatusterohke kümnendi mõjust täiskasvanute koolitamisele ja õppimisele. Külas on andragoog ja andekuse uurija, Tallinna Ülikooli elukestva õppe dotsent Halliki Põlda ning Mercuri International Estonia juhtiv partner, ärivaldkonna täiendkoolitaja ja ärikonsultant Kaido Vestberg. Fookuses on vastutus, eetika ning õppija ja koolitaja partnerlus. Saadet juhib Katre Savi.

