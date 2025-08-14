Äripäev
  • 14.08.25, 08:11

Raadiohommikus: pankrotid ja kodulaenud

Neljapäevases hommikuprogrammis saab selgeks, kes ja kui palju on sel aastal pankrotti läinud ning kuidas paistab ettevõtete olukord ettepoole vaadates. Samuti õpetame, kuidas täpselt kodulaenu intressi alla küsida.
Hommikuprogrammis räägitakse kodulaenude intressist.
  • Hommikuprogrammis räägitakse kodulaenude intressist.
  • Foto: Meeli Küttim
Advokaadibüroo COBALT partner Annika Peetsalu, kes tegeleb majandusvaidluste lahendamisega ja palju just maksejõuetuse teemadega, jagab infot selle aasta pankrottide ja saneerimiste kohta. Samuti avaldab Peetsalu, milliseid uusi trende on ta tänavu märganud ärivaidluste juures.
Noored ettevõtjad ja sisuloojad Maia-Liis Ossip ja Mihkel Kööbi haaravad sotsiaalmeedias enam kui 100 000 vaataja tähelepanu ja teevad koostööd nimekate ettevõtetega. Noortega on hommikuprogrammis põhjust rääkida nii investeerimisest, edukast turundusest kui ka „päris tööl“ käimise mainest noorte seas.
Neljapäeva hommikul ilmuva värske Äripäeva artikli tuules arutame ja õpetame, kuidas küsida alla oma pangalaenu intressi. Millised argumendid töötavad, millised mitte ning kui kaugele kauplemisega minna saab? Oma vastused nendele küsimustele annab Coop Panga eralaenuhaldurite tiimijuht Ave Õigus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammis tuleb teemaks ka Alaska kohtumine – kuuleme Äripäeva ajakirjaniku Eget Velleste valitud katkendit tema intervjuust riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga.
Saadet juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam.
Päev jätkub nelja saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates annavad mikroettevõtte finaantseerimise teemal nõu SEB, Swedbank, LHV ja Hüpoteeklaenu spetsialistid. Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00-12.00 “Luubi all”. Uuriva ajakirjanduse saates on põnevatel teemadel rääkimas ja lugude valmimisest rääkimas Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Kurg, Stiine Reintam ning saatejuhiks on seekord Koit Brinkmann.
Saateks on välja valitud mitu teemat. Korteriühistu otsustas, et ei lepi riigi IT-jama tõttu renoveerimistoetusest ilmajäämisest ja sai kohtus võidu. Tuntud kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks. Miks lagunes Erametsaliidu juhtkond pärast suurärimees Margus Linnamäe hinnanguliselt 70-miljoni euro suurust metsaostu.
Lisaks arutletakse, kas inimeste viimase aja protestid on põhjustanud sigade Aafrika katku tõttu loomade massiline hukkamine või on sellel laiem taust ehk kas see andis võimaluse osal ühiskonnast välja näidata kogunenud vimma ja usaldamatust riigi valitsejate vastu.
12.00-13.00 “Digitark äri”. Räägime, kuidas on laomajandus muutunud viimase 10-15 aasta jooksul, millised on realistlikud automatiseerimise võimalused erineva suuruse ja kogemusega ettevõtetele ning kuidas AI ja nutikad süsteemid aitavad optimeerida varude juhtimist.

