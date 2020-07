Aller koroonalaenust: kui see vähendab maksuvõlga, on hästi

Maaeluminister Arvo Aller sai ministriks detsembri alguses. Foto: Liis Treimann

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) toetusraha peale joosti tormi, nii et riik pidi tingimusi karmistama. Maaeluminister Arvo Aller leiab aga, et näiteks maksuvõlg ei ole patt, mille tõttu taotlejat tõrjuda.

Aller märkis, et see, kas maksuvõlgnik saab laenu, oleneb võlasummast. Kui ajakirjanik küsis, kui suure maksuvõlaga ta saaks MESi meetmetest miljon eurot, kostis Aller hoopiski, et ikkagi ei tohiks riigile võlgu olla.