Esialgu patsientidele mõeldud Dermosili tooted vallutavad kosmeetikaturgu

Gerda M. Adrik. Foto: Dermosil

Soome pereettevõtte Dermosili esimesed kliendid olid haiglad, sest õrna toimega ning nahasõbralikud tooted olid esmalt mõeldud patsientidele. Arstide kiire vaimustumine toodetest on tänaseks teinud Dermosilist enam kui 400 tootega silmapaistva kosmeetikatootja.

Soome kosmeetikatööstustele seatud karmid regulatsioonid on säilitanud toodete nahasõbralikkuse ning lisaks on tootmisprotsessi fookuses tugevalt ka keskkonnasäästlikkus, mis on viinud mitme huvitava muudatuseni. Saate külaline on Gerda M. Adrik, saadet juhib Keit Ausner.

Kuula saadet siit: