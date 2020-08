Äripäev eetris: äris armastust ei ole

Porto Franco arendus Tallinnas Foto: Liis Treimann

Porto Franco omanikud Rauno Teder, Heldur Meerits ja Lembit Lump said raadiosaates „Äripäev eetris“ nädala võitja tiitli, kuna valitsuskabinet otsustas, et nende kinnisvaraprojekt väärib 40 miljoni euro suurust eritingimustel laenu.

Küsimusi on Porto Franco laenu ümber õhus palju. Miks on see kinnisvaraarendus nii oluline, et riik annab selle valmimise jaoks soodsatel tingimustel laenu?