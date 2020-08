Jürgen Ligi: praegune valitsus saadab eksperdid toast välja ja siis teeb otsuse

Jürgen Ligi (esiplaanil) riigikogu riigeeelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni eilsel istungil, kuhu rahandusminister Martin Helme ja koalitsiooni kuuluvad komisjonide liikmed tulemata jätsid. Foto: Liis Treimann

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juhi, endise rahandusministri Jürgen Ligi juttu mööda näitab Louis Freeh' juhtum muu hulgas seda, et rahandusminister Martin Helme on end ministeeriumist isoleerinud.

„See on reegel, millest ajakirjandus kahjuks vähe räägib. See algas Ratase esimese valitsuse ajal, et eksperdid saadetakse toast välja ja sinna jääb tohutu poliitiline tahe,“ ütles Ligi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.