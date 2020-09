Töödisainiga igavad ja rutiinsed tööülesanded huvitavaks

Töömotivatsiooni uurija ja rahvusvaheline juhtimiskonsultant Klaas-Jan Reincke. Foto: Erakogu

Saates "Juhtimislabor" on külas juhtimiskonsultant ja -koolitaja Klaas-Jan Reincke, kes oma viimaste aastate töös on keskendunud töömotivatsiooni uurimisele.

Äripäeva kirjastus andis augustis välja Reincke raamatu „Hoogu tööle!“, mis annab näpunäiteid oma töö disainimiseks – ikka selleks, et tööd oleks mõnus teha ning et see pakuks just parajal määral väljakutseid ja arengut.

Saates räägib Klaas-Jan sellest, mida on vaja, et tekiks töö „hoog“, mis on töödisain ning kuidas oma tööd disainida. Lisaks saab kuulaja teada, millist kasu toob töödisain töötajale ja tööandjale ning kuidas koroonaviirusest tingitud muutused töömaastikul inimeste töömotivatsiooni on mõjutanud.

Saatejuht on Diana Paade.

Kuula saate podcasti siin: